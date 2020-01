Κόμπι Μπράιαντ: Παπούτσια Ντόντσιτς με όλα τα ονόματα του αεροπορικού δυστυχήματος (vid)

Ο Σλοβένος θέλησε να τιμήσει τη μνήμη όλων όσων έχασαν την ζωή τους στο μοιραίο αεροπορικό δυστήχημα.

Τα ονόματα του Κόμπι Μπράιαντ, της κόρης του Gigi, της προπονήτριας της ομάδας της κόρης του, Κριστίνα Μόσερ, του προπονητή του κολεγιακού μπέιζμπολ του Orange County, Τζόνι Αλτομπέλι, της γυναίκας του, Κέρι, της κόρης του, Αλίσα, του πιλότου, Άρα Ζομπάγιαν, της Πέιτον Τσέστερ (συμπαίκτρια της Τζιάνα), και μητέρα της Πέιτον, Σάρα βρίσκονται στα παπούτσια που θα φορέσει ο Luka στο ματς με τους Θάντερ.

What a tribute from Luka here, having all the victims names on his shoes to honor thempic.twitter.com/NkY9Cvzudg

— Ballislife.com (@Ballislife) January 28, 2020