Κορυφαίοι της εβδομάδας που πέρασε στο ΝΒΑ ήταν οι Ντάμιαν Λίλαρντ και Πασκάλ Σιάκαμ σε Δύση και Ανατολή.

Ο ηγέτης των Μπλέιζερς που έκανε όργια, είχε 52.7 πόντους, 9.3 ασίστ και 7.3 ριμπάουντ, ενώ ο παίκτης των Ράπτορς μέτρησε 23.5 με 9 ριμπάουντ.

Οι Καναδοί είχαν 4-0 ρεκόρ και το Πόρτλαντ 2-1.

NBA Players of the Week for Week 14.

East: @pskills43 (@Raptors)

West: @Dame_Lillard (@trailblazers) pic.twitter.com/UiVZ80xsOw

— NBA (@NBA) January 27, 2020