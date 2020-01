ΜακΓκρέιντι για Κόμπι: «Μου είχε πει ότι ήθελε να πεθάνει νέος» (vid)

Το μπάσκετ και ο αθλητισμός βυθίστηκε στη θλίψη, αφού ο τεράστιος Κόμπι Μπράιαντ έφυγε από τη ζωή.

Ο Τρέισι ΜακΓκρέιντι μίλησε για τον Black Mamba και τόνισε πως ο θρύλος των Λέικερς του, είχε πει ότι ήθελε να πεθάνει νέος.

«Ακούγεται τρελό, αλλά ο Κόμπι μου είχε πει πως θέλει να πεθάνει νέος. Νόμιζα οτι ήταν τρελός για να μου το πει αυτό. Μου είχε πει ότι η καριέρα του ήθελε να είναι μεγαλύτερη από του Τζόρνταν. Η γυναίκα μου ήρθε και μου είπε τα νέα. δεν μπορούσα να το πιστέψω», ανέφερε ο T-Mac.

Tracy McGrady remembers Kobe

"This sounds crazy but Kobe spoke this: 'I want to die young.' I thought he was so crazy to say that” pic.twitter.com/TGRLcEAU8I

— NBA Central (@TheNBACentral) January 27, 2020