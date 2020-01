Κόμπι Μπράιαντ: «Το ελικόπτερο μού εξασφάλιζε περισσότερο χρόνο με τα παιδιά μου» (vid)

Ο θρύλος των Λέικερς, η κόρη του και άλλοι επτά άνθρωποι βρήκαν τραγικό θάνατο, όταν το ελικόπτερο που τους μετέφερε στην Mamba Academy συνετρίβη σε λόφο της Καλιφόρνια. Με το συγκεκριμένο ελικόπτερο είχε μεταφερθεί και στον τελευταίο αγώνα της τεράστιας καριέρας του.

Σε παλαιότερη συνέντευξη του, μάλιστα είχε παραδεχθεί πως προτιμούσε αυτόν τον τρόπο μετακίνησης ώστε να εξασφαλίζει περισσότερο χρόνο για τις προπονήσεις και την οικογένεια του.

«Έπρεπε να βρω έναν τρόπο να μείνω συγκεντρωμένος στην προπόνηση μου και ταυτόχρονα να περνάω χρόνο με την οικογένεια μου... Όλο αυτό (σ.σ. το να ταξιδεύει με το ελικόπτερο) μου έπαιρνε μόνο 15'. Η ρουτίνα μου ήταν σχεδόν ίδια... Ξύπνημα, παιδιά στο σχολείο, προπονήσεις σαν τρελός, να κάνω την έξτρα προπόνηση μου, τα Media, να γυρίσω πίσω και να πάρω τα παιδιά. Είχα ταξίδια και δεν προλάβαινα να βλέπω τα παιδιά. Το ήθελα αυτό».

The story behind why Kobe used a private helicopter in and around Los Angeles... pic.twitter.com/f77OM6CtT8

— Rex Chapman (@RexChapman) January 27, 2020