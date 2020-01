Μπουλς - Σπερς 110-109: Ωραίος ΛαΒίν, μοιραίος ΝτεΡόζαν (vid)

Θρίλερ είχαμε στο Σικάγο με τους Μπουλς να επικρατούν με 110-109 των Σπερς.

Έτσι πήγαν στο 19-30, ενώ το Σαν Αντόνιο έπεσε στο 20-26.

Ο ΛαΒίν με 2 βολές έγραψε το 110-108 στα 2 δευτερόλεπτα, ενώ ο ΝτεΡόζαν έχασε την ευκαιρία να στείλει το ματς στην παράταση, αφού είχε 1/1 βολές στο 0.2 πριν τη λήξη.

Ο ΝτεΡόζαν είχε 36 με 10 ριμπάουντ για τους ηττημένους, ενω 25 πρόσθεσε ο Μίλς.

Για το Σικάγο 23 είχε ο ΛαΒίν.

And that's how it ends in Chicago... pic.twitter.com/vIh5rDtsuS

— ClutchPoints NBA (@ClutchPointsNBA) January 28, 2020