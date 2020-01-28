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Πίστονς - Καβαλίερς 100-115: Οι ιππότες άλωσαν το Ντιτρόιτ (vid)

Πίστονς - Καβαλίερς 100-115: Οι ιππότες άλωσαν το Ντιτρόιτ (vid)

Πίστονς - Καβαλίερς 100-115: Οι ιππότες άλωσαν το Ντιτρόιτ (vid)
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Oι Καβς πέρασαν σαν σίφουνες από το Ντιτρόιτ, αφού επικράτησαν με 115-100.

Στο 13-24 πήγε το Κλίβελαντ μετά τη νίκη με 115-100 μέσα στο Ντιτρόιτ.

Για τους νικητές 23 είχε ο Σέξτον, 17 με 11 ριμπάουντ ο Τόμπσον και 20 ο Λοβ.

Από την άλλη 16 είχε ο Τζάκσον και 15 ο Ντράμοντ.

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