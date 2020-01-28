Πίστονς - Καβαλίερς 100-115: Οι ιππότες άλωσαν το Ντιτρόιτ (vid)

Στο 13-24 πήγε το Κλίβελαντ μετά τη νίκη με 115-100 μέσα στο Ντιτρόιτ.
Για τους νικητές 23 είχε ο Σέξτον, 17 με 11 ριμπάουντ ο Τόμπσον και 20 ο Λοβ.
Από την άλλη 16 είχε ο Τζάκσον και 15 ο Ντράμοντ.
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΟΚ 1vs
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΑΜΙΑ 1vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΕΡΚΥΡΑ 0vs
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ 2vs
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΞAΝΘΗ 2vs
ΟΦΗ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 1vs
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 2vs
ΑΡΗΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕΚ 0vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 1vs
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝAΠΟΛΙ 2vs
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 1
LIVE
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 110vs
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ 108
LIVE
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ 117vs
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 108
LIVE
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 46vs
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 59
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 100vs
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 115
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 113vs
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 92
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 97vs
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 107
ΤΟΦΑΣ -vs
JOVENTUT BADALONA -
UMANA REYER VENEZIA -vs
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ -vs
ΜΠAΜΠΕΡΓΚ -
ΦAΛΚΟ ΣΟΜΠΑΤΕΛΙ -vs
HAPPY CASA BRINDISI -
BESIKTAS -vs
NEPTUNAS -
ΑΝΒΙΛ ΒΛΟΤΣΛΑΒΕΚ -vs
BANDIRMA B.I.K. -
ΒΟΝΝΗ -vs
DIJON -
FILOU OOSTENDE -vs
BAXI MANRESA -
MORNAR BAR -vs
NYMBURK -
ΤΕΝΕΡΙΦΗ -vs
VEF RIGA -
ΟΡΤΕΖ -vs
ΑΝΤΒΕΡΠ ΤΖAΙΑΝΤΣ -
SASSARI -vs
ΧAΠΟΕΛ ΧΟΛΟΝ -
TENERIFE -vs
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠAΟ -
LOK. NOVOSIBIRSK -vs
ΝΤΡAΙΣΜΑ ΝΤΙΝΑΜΟ ΑΠΕ -
GFCA AJACCIO -vs
OK MLADOST BRCKO -
ZAKSA KEDZIERZYN-K. -vs
ΚΝΑΚ ΡΟΖΕΛAΡΕ -
ΜΠΕΡΛΙΝ -vs
FAKEL NOVYI URENGOY -
ΛΟΥΜΠΕ ΤΣΙΒΙΤΑΝΟΒΑ -vs
VK CESKE BUDEJOVICE -
LIVE
KREJCIKOVA/SINIAKOVA 1vs
DABROWSKI/OSTAPENKO 1
LIVE
ΜΠAΡΤΙ ΑΣΛΕΙ 1vs
ΚΒΙΤΟΒΑ ΠΕΤΡΑ 0
LIVE
GAUFF/MCNALLY 0vs
BABOS/MLADENOVIC 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΕΝΙΝ ΣΟΦΙΑ 2vs
ONS JABEUR 0
ΤΕΛΙΚΟ
KONTINEN/STRUFF 0vs
RAM/SALISBURY 2
ΤΕΛΙΚΟ
HSIEH/STRYCOVA 2vs
BRADY/DOLEHIDE 0
AREVALO/O'MARA -vs
DODIG/POLASEK -
CHAN/CHAN -vs
MERTENS/SABALENKA -
ΣΑΝΤΓΚΡΕΝ ΤΕΝΙΣ -vs
ΦΕΝΤΕΡΕΡ ΡΟΤΖΕΡ -
MOORE/EBDEN -vs
DABROWSKI/KONTINEN -
MATTEK-SANDS/MURRAY -vs
OSTAPENKO/PAES -
KREJCIKOVA/MEKTIC -vs
ANISIMOVA/KYRGIOS -
CHAN/DODIG -vs
KLEPAC/ROGER-VASSELI -
ΡAΟΝΙΤΣ ΜΙΛΟΣ -vs
ΤΖΟΚΟΒΙΤΣ ΝΟΒΑΚ -
PURCELL/SAVILLE -vs
S. GONZALEZ/SKUPSKI -
ΣΕΝΤAΙ -vs
ΜΙΤΟ -
Oι Καβς πέρασαν σαν σίφουνες από το Ντιτρόιτ, αφού επικράτησαν με 115-100.
Στο 13-24 πήγε το Κλίβελαντ μετά τη νίκη με 115-100 μέσα στο Ντιτρόιτ.
Για τους νικητές 23 είχε ο Σέξτον, 17 με 11 ριμπάουντ ο Τόμπσον και 20 ο Λοβ.
Από την άλλη 16 είχε ο Τζάκσον και 15 ο Ντράμοντ.