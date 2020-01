Ρόμπινσον για Κόμπι: «Είμαι ακόμη μουδιασμένος» (pic)

Ο «Ναύαρχος» των Σπερς με tweet εξέφρασε τη θλίψη του για τον θάνατο του Κόμπι Μπράιαντ.

Ο Ντέιβιντ Ρόμπινσον ανέφερε πως, «Ακόμη είμαι μουδιασμένος από την απώλεια ενός μέλους της οικογένειας του ΝΒΑ του Κόμπι Μπράιαντ. Ήταν όλα όσα αγαπάμε σε έναν αθλητή με απίστευτη νοοτροπία, ανταγωνιστικότητα και μία ιδανική ισορροπία μεταξύ οικογένειας και δουλειάς.

Παρακαλώ ας προσευχηθούμε για όλες τις οικογένειες».

I’m still numb from the loss of one of our NBA family in Kobe Bryant. He was everything we loved as an athlete with impeccable work ethic, fiery competitiveness, a flair for the dramatic, and an amazing balance of family and business. Please pray for all the families.#RIPKobe

— David Robinson (@DavidtheAdmiral) January 27, 2020