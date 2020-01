Κόμπι Μπράιαντ: Με μοβ - κίτρινο φωτισμό κτίρια στο Λος Άντζελες (pics)

Σε πένθος βρίσκεται το Λος Άντζελες και η οικογένεια των Λέικερς, και όχι μόνο, μετά τον θάνατο του Κόμπι Μπράιαντ, από την πτώση του ελικοπτέρου του.

Διάφορα κτίρια στην «Πόλη των Αγγέλων» φωτίστηκαν σε μοβ και κίτρινες αποχρώσεις, ενώ κάποια έφεραν και το Νο24 και το Νο8 πάνω τους, στη μνήμη του «Black Mamba». Το ίδιο έκαναν και κτίρια στο Χόλιγουντ, στο Μιλγουόκι, στη Νέα Υόρκη και στο Κλίβελαντ.

InterContinental building downtown lights up in remembrance of Kobe Bryant: https://t.co/UfTozv7pgW pic.twitter.com/0rr2mlMF4H — FOX 11 Los Angeles (@FOXLA) January 27, 2020

At 8:24 PM tonight LA City Hall was lit up in purple and gold to honor @kobebryant and in memory of those lost in Sunday’s tragic chopper crash. pic.twitter.com/Vvjz0T3Tz9 — Juan Fernandez (@NewsJuan) January 27, 2020

Buildings in downtown LA paying tribute to #KobeBryant pic.twitter.com/BWseui4yPv — wendy (@_wendywuu_) January 27, 2020

Nice tribute! The Gores Group in Beverly Hills lit up their building tonight too. #RIPMamba pic.twitter.com/TGPbmycGai — ACF in LA (@ACFinLA) January 27, 2020

Even buildings in Lafayette,La have changed their colors to Purple to honor Kobe Bryant. pic.twitter.com/uWEHzIb0k3 — The Morning Locke IN (@Locke_Norm) January 27, 2020

Downtown Cleveland buildings dressed in Lakers purple and gold to remember Kobe Bryant. #ThisisCLE pic.twitter.com/9XQTOsjzyE — Mike Vielhaber (@MVielhaber) January 27, 2020