Κόμπι Μπράιαντ: Το ανατριχιαστικό ένθετο των «LA Times» (pics)

Μια φωτογραφία με το αγερωχο κι αρρενωπό πρόσωπό του να κοιτά κατευθείαν το φακό και στη λεζάντα λίγα λόγια για το πλούσιο βιογραφικό του.

Άλλη μία εικόνα, που κρατά στους ώμους του την κόρη του, Τζιάνα, αναφέροντας «είχαν έναν μοναδικό δεσμό και βαθιά αγάπη για το μπάσκετ».

Ο Κόμπι Μπράιαντ δεν βρίσκεται πια στη ζωή και οι «Los Angeles Times» δημιούργησαν ένα συγκλονιστικό ένθετο, αλλά κι ένα πρωτοσέλιδο, για να τιμήσουν την μνήμη του.

Here is the front page of tomorrow’s paper and special section remembering Kobe Bryant: pic.twitter.com/FgRuABMZq4

— Los Angeles Times (@latimes) January 27, 2020