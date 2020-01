Κόμπι Μπράιαντ: O κόσμος συνεχίζει να είναι μαζεμένος έξω από το Staples, αφήνουν λουλούδια και γράφουν μηνύματα (vids)

Το Λος Άντζελες θρηνεί, όλος ο μπασκετικός πλανήτης θρηνεί την τεράστια απώλεια του Κόμπι Μπράιαντ.

Ο θρύλος του ΝΒΑ και των Λέικερς έχασε την ζωή του σε ένα τραγικό δυστύχημα μαζί με την κόρη του και ακόμα 7 ανθρώπους, με όλη την πόλη να είναι συγκλονισμένη. Κόσμος έχει μαζευτεί έξω από το Staples Center και συνεχίζει να είναι εκεί, ακόμα και τώρα που η νύχτα έχει πέσει στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού.

Ένα λουλούδι, ένα κερί, ένα μήνυμα όλοι αφήνουν από κάτι και συνθέτουν το σκηνικό σε μια από τις πιο δύσκολες βραδιές στην ιστορία της ομάδας.

It’s 12:30am and there’s still people outside Staples Center to pay respect to Kobe. Boyz II Men’s “End of the Road” + Puff Daddy’s “I’ll Be Missing You” is playing w/ periodic chants of “KOBE!” + “MVP” + “KOBE! BRYANT!” There are 4 different memorials with candles and jerseys pic.twitter.com/WDwbfsomW5

