I still cannot believe it. You were basketball, passion, brilliance. Your smile, your impossible shots, your winning mentality, your work ethic. You were a leader, a genius, an idol to everyone. You became a legend for your achievements, for who you were as a person and how you inspired others. You won me over as a fan of the @nba and you helped me become a better athlete and a better competitor. It hurts, because the one thing you should not have done was to leave us. My thoughts are with your family and the families of those who lost their lives. #RIPKobe Sigo sin poder creerlo. Tú eras baloncesto, pasión, genialidad, sonrisa, tiros imposibles, mentalidad ganadora, ética de trabajo, líder, genio, ídolo de todos. Has sido leyenda por tus logros, por tu forma de ser y por tu forma de inspirar a los demás. A mí me ganaste como aficionado a la NBA y me ayudaste a ser mejor deportista y mejor competidor. Duele, porque solo había una cosa que no debías hacer, dejarnos. Mis pensamientos están con vuestra familia y con las familias de los fallecidos. #DEPKobe

