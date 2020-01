Ο Κουΐν Κουκ είναι φίλαθλος των Λέικερς από μικρό παιδί και φέτος έχει την τύχη να φοράει την φανέλα τους.

Ένα από τα είδωλα του ο Κόμπι Μπράιαντ, ο οποίος έχασε την ζωή του μετά την πτώση του ελικοπτέρου του στο Καλαμπάσας.

Ο 26χρονος γκαρντ πήγε στο «Staples Center», όπου είχε συγκεντρωθεί κόσμος για να τιμήσει τη μνήμη του «Black Mamba», και ένα στιγμιότυπο που τον «πιάνει» να στηρίζεται στα κάγκελα και να κλαίει, συγκλονίζει.

I didn’t even realize this was Quinn cook until after I took the picture. Quinn has been a die hard laker fan since he was a kid too. #RIPMamba pic.twitter.com/HJOPHHU48R

— Meneses (@Skehps) January 27, 2020