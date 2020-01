Ο Πορτογάλος τεχνικός της Τότεναμ πριν από λίγο καιρό ήθελε να σχολιάσει τον επαγγελματισμό και την νοοτροπία του νικητή που οφείλει να έχει κάποιος αθλητής, βρίσκοντας απόλυτα χαρακτηριστικό παράδειγμα στον Mamba.

«Αν πρέπει ναμιλήσει κανείς για παραδείγματα απόλυτου επαγγελματισμού, ανθρώπου που έχει τη νοοτροπία του...serial winner, τότε ο Κόμπι είναι το τέλειο παράδειγμα στον παγκόσμιο αθλητισμό. “Με νομίζουν δύσκολο γιατί δεν μοιράζονται μαζί μου τις ίδιες αξίες” έλεγε. Όλοι οι συμπαίκτες του που είχαν τις ίδιες ιδέες και αξίες, τον λάτρευαν...» είχε πει ο Ζοσέ.

"If you have to speak about some examples of professionalism and being a serial winner, Kobe is a great example in the world of sport."

Jose Mourinho speaks about @KobeByrant earlier this season. pic.twitter.com/wKXvFPdQ9n

