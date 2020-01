Ο Τράε Γιανγκ ξέσπασε σε κλάματα στην αγκαλιά της μητέρας του, όταν έμαθε την είδηση του θανάτου του Κόμπι Μπράιαντ και της κόρης του, πριν από το παιχνίδι με τους Ουίζαρντς.

Ο 21χρονος γκαρντ, που ήταν ο αγαπημένος παίκτης της Τζιάνα, φόρεσε το Νο8 και επιχείρησε 24 σουτ στο παιχνίδι, στην μνήμη του «Black Mamba».

Ωστόσο, πως τα φέρνει η ζωή, και ο Τράε Γιανγκ έφτασε κι ένα κατόρθωμα του ειδώλου του στο ματς με την ομάδα της Ουάσινγκτον, αφού έκανε double double με 45 πόντους (14 ασίστ), με λιγότερες από 25 προσπάθειες.

Στις 17 Δεκεμβρίου 2006, ο Κόμπι είχε 45 πόντους (15/24 σουτ) και 10 ασίστ κόντρα στον ίδιο αντίπαλο, δηλαδή τους Ουίζαρντς.

Can’t make this up...

He was with me tonight https://t.co/uvse4bMpuK

— Trae Young (@TheTraeYoung) January 27, 2020