Κόμπι Μπράιαντ: Ταυτοποιήθηκε ακόμα ένα θύμα, η προπονήτρια της κόρης του (pic)

Όσο περνούν οι ώρες, περισσότερες λεπτομέρειες γίνονται γνωστές για το δυστύχημα με το ελικόπτερο, στο οποίο επέβαιναν ο Κόμπι Μπράιαντ και η 13χρονη κόρη του, Τζιάνα, κι έχασαν την ζωή τους εννέα άνθρωποι συνολικά.

Πλέον, επιβεβαιώθηκε και ο θάνατος της προπονήτριας της Τζιάνα, Κριστίνα Μόσερ, η οποία εργαζόταν στην ακαδημία του «Black Mamba». Την είδηση έκανε γνωστή η Δήμαρχος της πόλης Κόστα Μέσα του Orange County, Κατρίνα Φόλεϊ.

Μεταξύ των θυμάτων ήταν ο προπονητής του κολεγιακού μπέιζμπολ, Τζόνι Αλτομπέλι, με την γυναίκα του, Κέρι, και την κόρη του, Αλίσα.

I just learned that our amazing Matt Mauser of TiajuanaDogs lost his wife Christina in the crash. She coached the girls team. This devastating tragedy gets worse by the hour. So much pain for so many local families. Our hearts are broken & grieving for the families impacted.

— Mayor Katrina Foley (@KatrinaFoley) January 27, 2020