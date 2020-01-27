Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εκτός social media για τον Κόμπι Μπράιαντ! (pics)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έσβησε το λογαριασμό του στο twitter τη στιγμή που όλος ο κόσμος σχολιάζει τον τραγικό θάνατο του Κόμπι Μπράιαντ.
Μάλιστα, γίνεται γνωστό πως ο «Greek Freak» θα μείνει εκτός Μέσων Κοινής Δικτύωσης.
ΤΕΛΙΚΟ
ΞAΝΘΗ 2vs
ΟΦΗ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 1vs
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 0
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ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 2vs
ΑΡΗΣ 0
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ΑΕΚ 0vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0
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ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 1vs
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝAΠΟΛΙ 2vs
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 1
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INTER 1vs
ΚAΛΙΑΡΙ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΜΑ 1vs
ΛAΤΣΙΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕAΛ ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ 0vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 0vs
ΛΕΓΚΑΝΕΣ 0
ΠΑΟΚ -vs
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ -
ΛΑΜΙΑ -vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -vs
ΠΑΟΚ -
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ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 66vs
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 56
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 123vs
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 108
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 110vs
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 97
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 114vs
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 109
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 97vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ 112
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 152vs
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 133
ΚΕΡΚΥΡΑ -vs
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ -
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ -vs
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ -
ΜΑΛAΤΙΑ ΣΠΟΡ -vs
ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ -
ΣΙΒΑΣΠΟΡ -vs
ΡΙΖΕΣΠΟΡ -
ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ -vs
ΑΡΣΕΝΑΛ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΠΑΟΚ -
LIVE
ANETT KONTAVEIT 0vs
IGA SWIATEK 1
LIVE
KREJCIKOVA/SINIAKOVA 1vs
KENIN/MATTEK-SANDS 0
LIVE
ΜΟΝΦΙΣ ΓΚAΕΛ 0vs
ΤΙΕΜ ΝΤΟΜΙΝΙΚ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΡΤΕΝΣ ΕΛΙΖ 0vs
ΧAΛΕΠ ΣΙΜΟΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
RAM/SALISBURY 2vs
GRANOLLERS/ZEBALLOS 0
ΤΕΛΙΚΟ
ARRUABARRENA/JABEUR 0vs
BRADY/DOLEHIDE 2
ΤΕΛΙΚΟ
BOLELLI/PAIRE 0vs
KONTINEN/STRUFF 2
KUDERMETOVA/RISKE -vs
MERTENS/SABALENKA -
BRYAN/BRYAN -vs
DODIG/POLASEK -
CHAN/CHAN -vs
DOI/NICULESCU -
ΜΕΝΤΒΕΝΤΕΒ ΝΤΑΝΙΛ -vs
ΒΑΒΡΙΝΚΑ ΣΤAΝΙΣΛΑΣ -
GARBINE MUGURUZA -vs
ΜΠΕΡΤΕΝΣ ΚΙΚΙ -
ZHENG/VLIEGEN -vs
HSIEH/SKUPSKI -
GAUFF/MCNALLY -vs
AOYAMA/SHIBAHARA -
KUZMOVA/SASNOVICH -vs
BABOS/MLADENOVIC -
ANGELIQUE KERBER -vs
ΠΑΒΛΙΟΥΤΣΕΝΚΟΒΑ ΑΝΑΣΤAΖΙΑ -
KRAJICEK/SKUGOR -vs
S. GONZALEZ/SKUPSKI -
CHAN/VENUS -vs
SWIATEK/KUBOT -
SHARMA/SMITH -vs
STOSUR/ROJER -
ΡΟΥΜΠΛΕΦ ΑΝΤΡΕΙ -vs
ΖΒΕΡΕΦ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ -
ΝΑΔAΛ ΡΑΦΑΕΛ -vs
ΚΥΡΓΙΟΣ ΝΙΚ -
BUBLIK/KUKUSHKIN -vs
DUCKWORTH/POLMANS -
O Γιάννης Αντετοκούνμπο εκτός social media για τον Κόμπι Μπράιαντ, θέλοντας να θρηνήσει με τον δικό του τρόπο.
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έσβησε το λογαριασμό του στο twitter τη στιγμή που όλος ο κόσμος σχολιάζει τον τραγικό θάνατο του Κόμπι Μπράιαντ.
Μάλιστα, γίνεται γνωστό πως ο «Greek Freak» θα μείνει εκτός Μέσων Κοινής Δικτύωσης.