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Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εκτός social media για τον Κόμπι Μπράιαντ! (pics)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εκτός social media για τον Κόμπι Μπράιαντ! (pics)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εκτός social media για τον Κόμπι Μπράιαντ! (pics)

O Γιάννης Αντετοκούνμπο εκτός social media για τον Κόμπι Μπράιαντ, θέλοντας να θρηνήσει με τον δικό του τρόπο.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έσβησε το λογαριασμό του στο twitter τη στιγμή που όλος ο κόσμος σχολιάζει τον τραγικό θάνατο του Κόμπι Μπράιαντ.

Μάλιστα, γίνεται γνωστό πως ο «Greek Freak» θα μείνει εκτός Μέσων Κοινής Δικτύωσης.

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