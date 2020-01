Ρονάλντο για Κόμπι Μπράιαντ: «Πραγματικός θρύλος» (pic)

Χαρακτηριστικά έγραψε ο Κριστιάνο Ρονάλντο:

«Τόσο λυπηρό το να ακούς τα σπαρακτικά νέα από τους θανάτους των Κόμπι και της Γκιάνα. Ο Κόμπι ήταν ένας πραγματικός θρύλος και αποτέλεσε έμπνευση για τόσους πολλούς.

Στέλνω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένειά του και στους φίλους του και στις οικογένειες όλων όσων έχασαν τη ζωή τους στη σύγκρουση. RIP Legend»

So sad to hear the heartbreaking news of the deaths of Kobe and his daughter Gianna. Kobe was a true legend and inspiration to so many. Sending my condolences to his family and friends and the families of all who lost their lives in the crash. RIP Legend pic.twitter.com/qKb3oiDHxH

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) January 26, 2020