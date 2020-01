Το μπάσκετ και ο αθλητισμός είναι πιο φτωχά από σήμερα, αφού ο Κόμπι έφυγε από τη ζωή στα 42 του χρόνια.

Οι Πέλικανς για να τιμήσουν τη μνήμη του επέλεξαν να φορέσουν τα παπούτσια του στον Εθνικό Ύμνο πριν το ματς με τους Σέλτικς.

Pelicans players will be wearing Kobe Bryant sneakers during the national anthem. pic.twitter.com/5cNjqv0PFr

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) January 26, 2020