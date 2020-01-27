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Λιονέλ Μέσι για Κόμπι Μπράιαντ:«Μας άφησε μια ιδιοφυΐα»

Λιονέλ Μέσι για Κόμπι Μπράιαντ:«Μας άφησε μια ιδιοφυΐα»

Λιονέλ Μέσι για Κόμπι Μπράιαντ:«Μας άφησε μια ιδιοφυΐα»

Συντετριμμένος ο Λιονέλ Μέσι για τον θάνατο του Κόμπε Μπράιντ τόνισε πως «έφυγε» μια ιδιοφυΐα. 

«Δεν έχω λέξεις. Όλη μου την αγάπη για την οικογένεια και τους φίλους του Κόμπε. Ήταν χαρά μου που σε γνώρισα και που περάσαμε ωραίες στιγμές μαζί. Μας άφησε μια ιδιοφυΐα από τις λίγες» τόνισε συντετριμμένος ο Λιονέλ Μέσι για τον Κόμπι Μπράιντ.

 

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