Λιονέλ Μέσι για Κόμπι Μπράιαντ:«Μας άφησε μια ιδιοφυΐα»

«Δεν έχω λέξεις. Όλη μου την αγάπη για την οικογένεια και τους φίλους του Κόμπε. Ήταν χαρά μου που σε γνώρισα και που περάσαμε ωραίες στιγμές μαζί. Μας άφησε μια ιδιοφυΐα από τις λίγες» τόνισε συντετριμμένος ο Λιονέλ Μέσι για τον Κόμπι Μπράιντ.
ΤΕΛΙΚΟ
ΞAΝΘΗ 2vs
ΟΦΗ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 1vs
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 2vs
ΑΡΗΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕΚ 0vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 1vs
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝAΠΟΛΙ 2vs
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
INTER 1vs
ΚAΛΙΑΡΙ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΜΑ 1vs
ΛAΤΣΙΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕAΛ ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ 0vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 1
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ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 0vs
ΛΕΓΚΑΝΕΣ 0
ΠΑΟΚ -vs
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ -
ΛΑΜΙΑ -vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -vs
ΠΑΟΚ -
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ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 44vs
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 34
LIVE
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 55vs
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 51
LIVE
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 51vs
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 37
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ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 43vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ 42
LIVE
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 65vs
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 58
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ -vs
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ -
ΚΕΡΚΥΡΑ -vs
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ -
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ -vs
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ -
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ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ -
ΣΙΒΑΣΠΟΡ -vs
ΡΙΖΕΣΠΟΡ -
ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ -vs
ΑΡΣΕΝΑΛ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΠΑΟΚ -
ΜΕΡΤΕΝΣ ΕΛΙΖ -vs
ΧAΛΕΠ ΣΙΜΟΝΑ -
RAM/SALISBURY -vs
GRANOLLERS/ZEBALLOS -
BOLELLI/PAIRE -vs
KONTINEN/STRUFF -
ARRUABARRENA/JABEUR -vs
BRADY/DOLEHIDE -
ΜΟΝΦΙΣ ΓΚAΕΛ -vs
ΤΙΕΜ ΝΤΟΜΙΝΙΚ -
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IGA SWIATEK -
KREJCIKOVA/SINIAKOVA -vs
KENIN/MATTEK-SANDS -
CHAN/CHAN -vs
DOI/NICULESCU -
BRYAN/BRYAN -vs
DODIG/POLASEK -
KUDERMETOVA/RISKE -vs
MERTENS/SABALENKA -
GARBINE MUGURUZA -vs
ΜΠΕΡΤΕΝΣ ΚΙΚΙ -
KUZMOVA/SASNOVICH -vs
BABOS/MLADENOVIC -
ΜΕΝΤΒΕΝΤΕΒ ΝΤΑΝΙΛ -vs
ΒΑΒΡΙΝΚΑ ΣΤAΝΙΣΛΑΣ -
GAUFF/MCNALLY -vs
AOYAMA/SHIBAHARA -
ZHENG/VLIEGEN -vs
HSIEH/SKUPSKI -
CHAN/VENUS -vs
SWIATEK/KUBOT -
KRAJICEK/SKUGOR -vs
S. GONZALEZ/SKUPSKI -
ANGELIQUE KERBER -vs
ΠΑΒΛΙΟΥΤΣΕΝΚΟΒΑ ΑΝΑΣΤAΖΙΑ -
SHARMA/SMITH -vs
STOSUR/ROJER -
ΡΟΥΜΠΛΕΦ ΑΝΤΡΕΙ -vs
ΖΒΕΡΕΦ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ -
ΝΑΔAΛ ΡΑΦΑΕΛ -vs
ΚΥΡΓΙΟΣ ΝΙΚ -
BUBLIK/KUKUSHKIN -vs
DUCKWORTH/POLMANS -
Συντετριμμένος ο Λιονέλ Μέσι για τον θάνατο του Κόμπε Μπράιντ τόνισε πως «έφυγε» μια ιδιοφυΐα.
«Δεν έχω λέξεις. Όλη μου την αγάπη για την οικογένεια και τους φίλους του Κόμπε. Ήταν χαρά μου που σε γνώρισα και που περάσαμε ωραίες στιγμές μαζί. Μας άφησε μια ιδιοφυΐα από τις λίγες» τόνισε συντετριμμένος ο Λιονέλ Μέσι για τον Κόμπι Μπράιντ.