Μπακς για Κόμπι: «Το θρυλικό του αντίκτυπο θα συνεχιστεί για πάντα» (pic)

Η ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Ο Κόμπι Μπράιαντ επέδειξε ένα αξιοσημείωτο πάθος για το μπάσκετ και αγάπη για την οικογένειά του. Το θρυλικό αντίκτυπό του για το παιχνίδι θα συνεχιστεί για πάντα και θα λείψει στον σύλλογο των Μπακς και στους φιλάθλους του μπάσκετ τρομερά πολύ.

Είμαστε συντετριμμένοι και σοκαρισμένοι από την τραγωδία και την απώλεια της κόρης του, Τζιάνα, και τους υπόλοιπους που ήταν στο ελικόπτερο. Τα θερμά μας συλλυπητήρια και οι προσευχές μας στην οικογένεια Μπράιαντ, στους Λέικερς και σε όλους όσοι έχουν πληγεί».

Statement from Milwaukee Bucks on the passing of Kobe Bryant pic.twitter.com/uHt7HeF1kX

— Milwaukee Bucks (@Bucks) January 26, 2020