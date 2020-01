Οι Σπερς αντιμετώπιζαν τους Ράπτορς ενώ είχε προηγηθεί η είδηση του θανάτου του Κόμπι Μπράιαντ με την κόρη του, Γκιάνα από πτώση ελικοπτέρου.

Από την πλευρά του, ο κόουτς των Σπερς προσπάθησε να παρηγορήσει τον ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν που ήταν και ο ίδιος συντετριμμένος με την τραγική είδηση...

Gregg Popovich consoled DeMar DeRozan after the news of Kobe Bryant's death.

