Σε όλο τον κόσμο η είδηση του χαμού του Κόμπι Μπράιαντ έπεσε ως κεραυνός εν αιθρία. Στο Τελ Αβίβ και στο ντέρμπι της Μακάμπι με την Χαποέλ, όλος ο κόσμος σηκώθηκε όρθιος μόλις έγινε γνωστό πως ο τεράστιος αυτός αθλητής έχασε την ζωή του. Πραγματικά απίστευτες στιγμές.

Maccabi fans honoring the memory of @kobebryant during the Tel Aviv derby pic.twitter.com/1kW4v3762x

— Maccabi Tel Aviv BC (@MaccabitlvBC) January 26, 2020