Μάτζικ για Κόμπι: «Σε αγαπώ φίλε, θρύλε, σύζυγε, πατέρα, γιε και αδερφέ μου» (pic)

Ο μύθος των Λέικερς, Μάτζικ Τζόνσον αποχαιρέτησε τον μύθο της αγαπημένης του ομάδας, τεράστιο Κόμπι Μπράιαντ που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 42 ετών.

«Τον αγαπώ, αγαπώ την οικογένεια του και ότι έκανε εντός και εκτός παρκέ. Φίλε, ένας θρύλος, σύζυγος, πατέρας, γιος, αδερφός και νικητής Όσκαρ και ένας εκ των κορυφαίων όλων των εποχών. Δύσκολο να το αποδεχθώ. Ο Κόμπι ήταν ηγέτης του παιχνιδιού. Μέντορας για άντρες και γυναίκες. Ήταν είδωλο αλλά έκανε και τόσα πολλά για το LA. Ήταν παθιασμένος με το να βοηθά τους άστεγους και πάντα το γυναικείο μπάσκετ. Προπονούσε την ομάδα της κόρη και έφερε στην ομάδα τόση ευτυχία. Θα σε αγαπάμε για πάντα», ανέφερε.

I love him, his family and what he stood for on the court and off the court.

