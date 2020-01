Ο τεράστιος Κόμπι έφυγε από τη ζωή και ο Ζακ ΛαΒίν μίλησε για τις 4 κόρες που είχε (μία από τις οποίες είναι νεκρή, αφού ήταν μαζί του στο ελικόπτερο, η Gigi).

«Πολύ περισσότερο από το ήταν άνθρωπος του μπάσκετ, είχε 4 κόρες. Οι σκέψεις και οι προσευχές μου στην οικογένεια του», έγραψε.

More then just basketball man he has 4 daughters... life is crazy. Thoughts and prayers to his family.

— Zach LaVine (@ZachLaVine) January 26, 2020