Κόμπι Μπράιαντ: Νέες φωτογραφίες από το δύστυχημα (pics)

Ακόμη δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της πτώσης του ελικοπτέρου του Κόμπι Μπράιαντ, ωστόσο σύμφωνα με μαρτυρίες υπήρξε πρόβλημα στη μηχανή.
Όλα αυτά θα ξεκαθαρίσουν τις επόμενες ώρες.
Δείτε φωτογραφίες λίγα λεπτά μετά τη συντριβή.
ΤΕΛΙΚΟ
ΞAΝΘΗ 2vs
ΟΦΗ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 1vs
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 2vs
ΑΡΗΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕΚ 0vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 1vs
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝAΠΟΛΙ 2vs
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
INTER 1vs
ΚAΛΙΑΡΙ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΜΑ 1vs
ΛAΤΣΙΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕAΛ ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ 0vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 0vs
ΛΕΓΚΑΝΕΣ 0
ΠΑΟΚ -vs
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ -
ΛΑΜΙΑ -vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -vs
ΠΑΟΚ -
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ -vs
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ -
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ -vs
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ -
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ -vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ -
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ -vs
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ -
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ -vs
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ -
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ -vs
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ -
ΚΕΡΚΥΡΑ -vs
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ -
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ -vs
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ -
ΜΑΛAΤΙΑ ΣΠΟΡ -vs
ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ -
ΣΙΒΑΣΠΟΡ -vs
ΡΙΖΕΣΠΟΡ -
ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ -vs
ΑΡΣΕΝΑΛ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΠΑΟΚ -
RAM/SALISBURY -vs
GRANOLLERS/ZEBALLOS -
ΜΕΡΤΕΝΣ ΕΛΙΖ -vs
ΧAΛΕΠ ΣΙΜΟΝΑ -
BOLELLI/PAIRE -vs
KONTINEN/STRUFF -
ARRUABARRENA/JABEUR -vs
BRADY/DOLEHIDE -
ΜΟΝΦΙΣ ΓΚAΕΛ -vs
ΤΙΕΜ ΝΤΟΜΙΝΙΚ -
KREJCIKOVA/SINIAKOVA -vs
KENIN/MATTEK-SANDS -
ANETT KONTAVEIT -vs
IGA SWIATEK -
BRYAN/BRYAN -vs
DODIG/POLASEK -
CHAN/CHAN -vs
DOI/NICULESCU -
KUDERMETOVA/RISKE -vs
MERTENS/SABALENKA -
GARBINE MUGURUZA -vs
ΜΠΕΡΤΕΝΣ ΚΙΚΙ -
ΜΕΝΤΒΕΝΤΕΒ ΝΤΑΝΙΛ -vs
ΒΑΒΡΙΝΚΑ ΣΤAΝΙΣΛΑΣ -
ZHENG/VLIEGEN -vs
HSIEH/SKUPSKI -
GAUFF/MCNALLY -vs
AOYAMA/SHIBAHARA -
KUZMOVA/SASNOVICH -vs
BABOS/MLADENOVIC -
CHAN/VENUS -vs
SWIATEK/KUBOT -
KRAJICEK/SKUGOR -vs
S. GONZALEZ/SKUPSKI -
ANGELIQUE KERBER -vs
ΠΑΒΛΙΟΥΤΣΕΝΚΟΒΑ ΑΝΑΣΤAΖΙΑ -
SHARMA/SMITH -vs
STOSUR/ROJER -
ΡΟΥΜΠΛΕΦ ΑΝΤΡΕΙ -vs
ΖΒΕΡΕΦ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ -
ΝΑΔAΛ ΡΑΦΑΕΛ -vs
ΚΥΡΓΙΟΣ ΝΙΚ -
BUBLIK/KUKUSHKIN -vs
DUCKWORTH/POLMANS -
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Ακόμη δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της πτώσης του ελικοπτέρου του Κόμπι Μπράιαντ, ωστόσο σύμφωνα με μαρτυρίες υπήρξε πρόβλημα στη μηχανή.
Όλα αυτά θα ξεκαθαρίσουν τις επόμενες ώρες.
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