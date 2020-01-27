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Κόμπι Μπράιαντ: Νέες φωτογραφίες από το δύστυχημα (pics)

Κόμπι Μπράιαντ: Νέες φωτογραφίες από το δύστυχημα (pics)

Κόμπι Μπράιαντ: Νέες φωτογραφίες από το δύστυχημα (pics)

Δείτε νέες φωτογραφίες από τη συντριβή του ελικοπτέρου του Κόμπι Μπράιαντ. 

Ακόμη δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της πτώσης του ελικοπτέρου του Κόμπι Μπράιαντ,  ωστόσο σύμφωνα με μαρτυρίες υπήρξε πρόβλημα στη μηχανή.

Όλα αυτά θα ξεκαθαρίσουν τις επόμενες ώρες.

Δείτε φωτογραφίες λίγα λεπτά μετά τη συντριβή.

 

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