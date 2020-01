Κόμπι Μπράιαντ: Όταν έλεγε ότι η ζωή είναι πολύ μικρή για στεναχώριες (vid)

Ο παγκόσμιος αθλητισμός είναι συγκλονισμένος από τον θάνατο του Black Mamba και της κόρης του, Γκιάνα από την πτώση του ελικοπτέρου του στην Καλιφόρνια..

Η παλαιότερη συνέντευξη του Κόμπι το 2008 επιβεβαιώνει απλώς ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο και κυρίως, τίποτα δεν κρατάει για πάντα...

«Να περνάτε καλά, να απολαμβάνετε τη ζωή... Η ζωή είναι πολύ μικρή για να σε πάρει από κάτω ή να σε αποθαρρύνει μια δυσκολία. Πρέπει να συνεχίσεις, πρέπει να προχωράς, να συνεχίσεις να χαμογελάς. Χαμογελάστε κι απλώς συνεχίστε»!

Kobe Bryant, 2008: "Have a good time. Life is too short to get bogged down and be discouraged.

"You have to keep moving. You have to keep going. Put one foot in front of the other, smile and just keep on rolling. pic.twitter.com/gy7iQnewAJ

