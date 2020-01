Κόμπι Μπράιαντ: Ξέσπασε σε λυγμούς ο Ντοκ Ρίβερς στις δηλώσεις του (vid)

Ο προπονητής των Λος Άντζελες Κλίπερς δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του για τον χαμό του Κόμπι Μπράιαντ, λέγοντας στην κάμερα: «Τα νέα είναι σπαραχτικά για όλους. Ήταν μεγάλος αντίπαλος. Αυτό που θέλεις στον αθλητισμό. Είχε το DNA που μόνο λίγοι αθλητές είχαν όπως ο Τζόρντα και ο Τάιγκερ Γουντς. Και εγώ τον έμαθα καλύτερα μετά που αποσύρθηκε. Είναι σκληρό...» είπε μεταξύ άλλων ξεσπώντας σε λυγμούς.

“He had that DNA that very few athletes can ever have.”



Doc Rivers on Kobe Bryant. pic.twitter.com/kSS7sjKaI1

— NBA TV (@NBATV) January 26, 2020