Σακίλ για Κόμπι: «Πονάω που έχασα την ανηψιά μου και τον αδερφό μου» (pic)

«Δεν υπάρχουν λόγια να εκφράσω τον πόνο μου μετά από αυτή την τραγωδία που έχασα την ανηψιά μου Τζιτζι και τον αδερφό μου Κόμπι. Σας αγαπώ και θα μου λείψετε.

Τα συλλυπητήρια μου στην οικογένειά Μπράιαντ και τις οικογένειες των θυμάτων που βρίσκονταν στο ελικόπτερο. Είμαι άρρωστος αυτή τη στιγμή»... ανέφερε στο twitter ο Σακίλ Ο' Νηλ.

There’s no words to express the pain Im going through with this tragedy of loosing my neice Gigi & my brother @kobebryant I love u and u will be missed. My condolences goes out to the Bryant family and the families of the other passengers on board. IM SICK RIGHT NOW pic.twitter.com/pigHywq3c1

— SHAQ (@SHAQ) January 26, 2020