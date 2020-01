Οι Νετς αντιμετωπίζουν απόψε (27/1, 1πμ) στο Madison τους Νικς και ο Καϊρί Ίρβινγκ έφυγε από το γήπεδο όταν ενημερώθηκε ότι ο Κόμπι σκοτώθηκε σε πτώση ελικοπτέρου στην Καλιφόρνια.

Όπως αναφέρουν μάλιστα στις ΗΠΑ, δεν θα παίξει απόψε.

Kyrie Irving left Madison Square Garden after hearing the Kobe Bryant news, I was told. Never returned.

He will not play tonight.

