Κόμπι Μπράιαντ: Συγκλονισμένη η Σαπεκοένσε για το θλιβερό δυστύχημα (pic)

Το ημερολόγιο έγραφε 28 Νοεμβρίου του 2016, όταν ο πλανήτης συγκλονίζεται από το αεροπορικό δυστύχημα στην περιοχή της Κολομβίας. Ανάμεσα στους 81 επιβαίνοντες στο τσάρτερ ήταν και η ομάδα της Σαπεκοένσε που ταξίδευε για να αγωνιστεί στον τελικό του Copa Sundamericana.

Στην συγκεκριμένη τραγωδία βρήκαν τραγικό θάνατο 19 ποδοσφαιριστές και ο προπονητής, βυθίζοντας τους πάντες στο πένθος. Οι Βραζιλιάνοι ήταν από τους πρώτους που έσπευσαν να δείξουν την θλίψη τους για τον χαμό του Κόμπι Μπράιαντ μετά από πτώση του ελικοπτέρου του, αναφέροντας: «Μια ακόμα θλιβερή και ανεπανόρθωτη απώλεια για τον κόσμο του αθλητισμού. Μια άλλη άνευ προηγουμένου τραγωδία. Στην Σαπεκοένσε λυπούμαστε βαθύτατα για τον θάνατο του θρύλου του NBA και σταρ των Λέικερς, Κόμπι Μπράιαντ. Συμπάσχουμε με την οικογένεια, τους φίλους και τους οπαδούς και τους ευχόμαστε να είναι δυνατοί. Οι προσευχές μας είναι μαζί σας».

Another sad and irreparable loss in the world of sport. Another unprecedented tragedy. At Chapecoense, we deeply regret the death of @NBA legend and @Lakers star Kobe Bryant. We sympathize with family, friends and fans and wish them much strength. Our prayers are with you. #kobe

