Τα παιχνίδια του NBA που ήταν νωρίς δεν αναβλήθηκαν.

Οι Σπερς με τους Ράπτορς επέλεξαν να κάνουν παράβαση 24'' στην πρώτη τους επίθεση τιμώντας τη μνήμη του Κόμπι Μπράιαντ.

Όλο το γήπεδο φώναζε το όνομά του.

The Spurs and the Raptors each ran out the 24-second shot clock on their first possession to honor Kobe’s #24.

