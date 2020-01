Τα άσχημα νέα συνεχίζονται αφού σύμφωνα με το ESPN στο ελικόπτερο εκτός από τον Κόμπι και την Γιάννα Μαρία επενέβαινε μία άλλη συμπαίκτρια της κόρης του μαζί με τον έναν γονέα της.

Συνεπώς σύμφωνα με τον Βονιαρόφσκι «χάθηκαν» δύο κοριτσάκια.

Sources: Kobe Bryant was on his way to a travel basketball game with his daughter Gianna when the helicopter crashed. Those aboard the helicopter also included another player and parent.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 26, 2020