Οι Ρόκετς αντιμετώπισαν τους Νάγκετς με την είδηση του θανάτου του Κόμπι Μπράιαντ να μην αφήνει κανέναν παίκτη συγκεντρωμένο.

Ο Τάισον Τσάντλερ στον πάγκο των Ρόκετς ξέσπασε σε κλάματα.

Tyson Chandler clearly heartbroken. Not sure how these players are able to focus on the game. #Rockets pic.twitter.com/QlO0ByjsEI

— Alykhan Bijani (@Rockets_Insider) January 26, 2020