Σοκ στον πλανήτη από τον θάνατο του Κόμπι Μπράιαντ και δεκάδες φίλαθλοι συγκεντρώνονται έξω από το Staples Center για να θρηνήσουν...

I can’t even believe this is real... right now outside Staples. pic.twitter.com/yuunIbG2Ms

— Chiney Ogwumike (@Chiney321) January 26, 2020