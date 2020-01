Κόμπι: Ο Αμάρε ξέσπασε σε λυγμούς όταν έμαθε για τον Μπράιαντ! (vid)

Ο πρώην ΝΒΑer ενημερώθηκε για τον θάνατο του Κόμπι Μπράιαντ από πτώση ελικοπτέρου στην Καλιφόρνια πριν από το τζάμπολ του αγώνα με τη Χάποελ και ξέσπασε σε κλάματα...

«Δεν ξέρω τι να πω... Είμαι σοκαρισμένος... Πως να το πω... Δεν θέλω να το πιστέψω. Έχω χάσει τα λόγια μου αυτή τη στιγμή...» είπε στην κάμερα.

amare stoudemire In total shock When he hears about Kobe Bryant from the sideline reporter during a big derby game in Israel. Watch: pic.twitter.com/l0uZyU3Qg6

