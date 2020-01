Κόμπι Μπράιαντ: Πάρκερ για χαμό Κόμπι «ήσουν ένας πραγματικός θρύλος» (pic)

Ο Γάλλος γκαρντ δεν μπορούσε να πιστέψει τον χαμό του Κόμπι Μπράιαντ, όπως άλλωστε και όλος ο κόσμος του αθλητισμού και όχι μόνο. Σε μήνυμά του στο twitter η παλιά δόξα των Σπερς ανέφερε «Ήσουν ένας πραγματικός μύθος και φίλος. Αναπαύσου εν ειρήνη Κόμπι Μπράιαντ. Οι σκέψεις και οι προσευχές μου είναι στην σύζυγο και τα παιδιά σου».

I’m heartbroken by this news, you were a true legend, and friend. Rest In Peace @kobebryant, my thoughts and prayers to his wife and kids. #legend #mamba #goat pic.twitter.com/1VKYdbrVEk

