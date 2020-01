Ο Τζίμερ Φριντέτ ανέφερε στο twitter ως, «Τι στενάχωρη μέρα. Αναπαύσου εν ειρήνη θρύλε. Ήταν πηγή έμπνευσης για πολλούς συμπεριλαμβανομένου κι εμένα. Προσευχές για τα αγαπημένα του πρόσωπα».

Such a sad day. RIP to a legend. He was an inspiration to so many including myself. Prayers to his loved ones right now. #mamba

— Jimmer Fredette (@jimmerfredette) January 26, 2020