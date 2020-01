Εμπίντ για Κόμπι: «Για σένα ξεκίνησα το μπάσκετ» (pic)

«Δεν ξέρω από που να αρχίσω. Ξεκίνησα να παίζω μπάσκετ εξαιτίας σου ύστερα από όσα έκανες στους τελικούς το 2010. Δεν είχα δει ποτέ μπάσκετ μέχρι τότε στη ζωή μου και αυτό το σημείο άλλαξε τη ζωή μου.

Ήθελα να είμαι σαν τον Κόμπι. Είμαι απίστευτα θλιμμένος αυτή τη στιγμή» ανέφερε στο twitter ο Τζόελ Εμπίντ.

«Δεν ξέρω από που να αρχίσω. Ξεκίνησα να παίζω μπάσκετ εξαιτίας σου ύστερα από όσα έκανες στους τελικούς το 2010. Δεν είχα δει ποτέ μπάσκετ μέχρι τότε στη ζωή μου και αυτό το σημείο άλλαξε τη ζωή μου.

Man I don’t even know where to start I started playing ball because of KOBE after watching the 2010 finals. I had never watched ball before that and that finals was the turning point of my life. I WANTED TO BE LIKE KOBE. I’m so FREAKING SAD right now!!!!

RIP LEGEND

— Joel Embiid (@JoelEmbiid) January 26, 2020