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Κόμπι Μπράιαντ: «Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ» το μήνυμα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός»

Κόμπι Μπράιαντ: «Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ» το μήνυμα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός»

Κόμπι Μπράιαντ: «Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ» το μήνυμα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός»

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ θέλησε να στείλει το δικό της μήνυμα για τον θάνατο του Κόμπι Μπράιαντ. 

Με ένα χαρακτηριστικό tweet ανέφερε: «#MambaOut, RIP Legend. Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ».

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