Με ένα χαρακτηριστικό tweet ανέφερε: «#MambaOut, RIP Legend. Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ».

#MambaOut..

RIP LEGEND #KobeBryant

You will never be forgotten! pic.twitter.com/cn4K3MFe4H

— Panathinaikos BC (@paobcgr) January 26, 2020