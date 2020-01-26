Με ένα χαρακτηριστικό tweet ανέφερε: «#MambaOut, RIP Legend. Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ».
RIP LEGEND #KobeBryant
You will never be forgotten! pic.twitter.com/cn4K3MFe4H
— Panathinaikos BC (@paobcgr) January 26, 2020
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SGS ESSEN-SCHONEBECK 2vs
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ΟΜΠΕΡΝΟΛΑΤ 0
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HIRNYK KRYVYI RIH 0
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HENNEF 05 3
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FK 1. MAJ RUMA 0
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KUBAN KRASNODAR 1vs
ΓΙAΜΠΛΟΝΕΤΣ 2
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ΣΖΟΛΝΟΝΚΙ 1
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SHKENDIJA 3
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ΝΕΟΥΣΤΡΕΛΙΤΖ 0
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ΣΠAΡΤΑΚ ΣΟΥΜΠΟΤΙΤΣΑ 0vs
ΣΑΧΤAΡ ΣΟΛΙΓΚΟΡΣΚ 2
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INTER ZAPRESIC 0vs
ΗΝΚ ΓΚΟΡΙΤΣΑ 1
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ΦΛΟΡΑ ΤΑΛΙΝ 3vs
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ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ 2vs
ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ 3
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FRISIA WILHELMSHAVEN 0
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ΒAΛΤΙΚΑ ΚAΛΙΝΙΓΚΡΑΝΤ 0vs
AKADEMIJA PANDEV 0
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ΣΑΧΤAΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ 1vs
ΒΟΙΒΟΝΤΙΝΑ 1
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ΣΠΑΡΤAΚ ΤΡΝAΒΑ 0vs
ΟΛΙΜΠΙΚ ΝΤΟΝΕΤΣΚ 1
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TSARSKO SELO 1vs
URAL 0
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ΜΠAΓΕΡΝ ΑΛΖΝAΟΥ 1vs
FC BASARA MAINZ 2
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ΑΡΣΕΝΑΛ ΤΟΥΛΑ 2vs
ΜΛAΝΤΟΣΤ 2
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ΚΡΕΙ 3vs
SPROCKHOVEL 2
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DJK WATTENSCHEID 2vs
SW WATTENSCHEID 08 1
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ΧΕΡΚΟΥΛΕΣ 2vs
OULUN LUISTINSEURA 1
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BACKA TOPOLA 2
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ΛΕΓΚΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ 2vs
ΚΑΙΡAΤ ΑΛΜAΤΙ 0
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TPV ΤAΜΠΕΡΕ 3vs
ΤAΜΠΕΡΕ ΓΙΟΥΝ. 0
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ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 3vs
ΑΡΚΑ ΓΚΝΤΙΝΙΑ 1929 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΒAΝΤΙΑ ΤAΛΙΝ U21 0vs
ΕΛΒΑ 2
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ΣΟΝΑΝ ΜΠΕΛΜAΡΕ 1vs
ΤΣΣΚΑ ΣΟΦΙΑΣ 0
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KICKERS EMDEN 4vs
VFB ΟΛΝΤΕΝΜΠΟΥΡΓΚ 4
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ΣΛAΒΕΝ ΜΠΕΛΟΥΠΟ 3vs
ΓΚΙΟΡΙ ΕΤΟ 2
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ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΜΟΣΧΑΣ 1vs
ΓΕΟΝΜΠΟΥΚ 1
ΤΕΛΙΚΟ
HAMMER SPVG 4vs
YEG HASSEL 1993 5
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ΚΟΤΛΑ ΓΙAΡΒΕ 2vs
ΦΛΟΡΑ ΤΑΛΙΝ ΙΙ 6
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ΓΟΥΟΤΕΡΦΟΡΝΤ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ 0vs
ΣAΜΡΟΚ ΡΟΒΕΡΣ 0
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MOSKOVSKAYA ZASTAVA 1vs
GIDROER KRONSHTADT 1
ΜΑΣ ΤΑΜΠΟΡΣΚΟ -vs
CESKE BUDEJOVICE II -
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ θέλησε να στείλει το δικό της μήνυμα για τον θάνατο του Κόμπι Μπράιαντ.
Με ένα χαρακτηριστικό tweet ανέφερε: «#MambaOut, RIP Legend. Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ».
RIP LEGEND #KobeBryant
You will never be forgotten! pic.twitter.com/cn4K3MFe4H
— Panathinaikos BC (@paobcgr) January 26, 2020