Αντετοκούνμπο για All Star Game: «Θα επιλέξω πρώτα Μίντλετον και Μπλέντσο» (vid)

Στο περιθώριο της αναμέτρησης στο Παρίσι μεταξύ Μπακς και Χόρνετς, ο MVP του ΝΒΑ αναφέρθηκε και στο γεγονός πως θα είναι αρχηγός στο φετινό All Star Game.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ανέφερε πως, «είμαι ενθουσιασμένος που θα είμαι αρχηγός της μίας ομάδας. Θα αντιμετωπίσω το παιχνίδι όπως πρέπει, δε θα παίξουμε πολύ σκληρά. Προφανώς και πριν από όλους θα επιλέξω τους συμπαίκτες μου Μίντλετον και Μπλέντσο οι οποίοι πιστεύω θα είναι στο All Star Game».

"I'm going to pick my teammates @Khris22m and @EBled2 first."

- @Giannis_An34 on being a @NBAAllStar Captain: pic.twitter.com/HbEoyHZ3t0

