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Τα αποτελέσματα του ΝΒΑ στο gazzetta

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Δείτε τα αποτελέσματα του ΝΒΑ από το gazzetta.gr.

Τα αποτελέσματα:
Νάγκετς - Ρόκετς 117-110
Σπερς - Ράπτορς 106-110
Χοκς - Ουίζαρντς 152-133
Γκρίζλις - Σανς 114-109
Πέλικανς - Σέλτικς 123-108
Νικς - Νετς 110-97
Μάτζικ - Κλίπερς 97-112
Μπλέιζερς - Πέισερς 139-129

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Μάτζικ - Κλίπερς 97-112

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Νικς - Νετς 110-97

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Γκρίζλις - Σανς 114-109

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