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Τα αποτελέσματα του ΝΒΑ στο gazzetta
Δείτε τα αποτελέσματα του ΝΒΑ από το gazzetta.gr.
Περισσοτερα Αρθρα
ΤΕΛΙΚΟ
ΞAΝΘΗ 2vs
ΟΦΗ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 1vs
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 2vs
ΑΡΗΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕΚ 0vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 1vs
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝAΠΟΛΙ 2vs
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
INTER 1vs
ΚAΛΙΑΡΙ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΜΑ 1vs
ΛAΤΣΙΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕAΛ ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ 0vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 0vs
ΛΕΓΚΑΝΕΣ 0
ΠΑΟΚ -vs
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ -
ΛΑΜΙΑ -vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -vs
ΠΑΟΚ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 123vs
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 108
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 110vs
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 97
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 114vs
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 109
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 97vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ 112
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 152vs
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 133
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 139vs
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 129
ΚΕΡΚΥΡΑ -vs
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ -
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ -vs
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ -
ΜΑΛAΤΙΑ ΣΠΟΡ -vs
ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ -
ΣΙΒΑΣΠΟΡ -vs
ΡΙΖΕΣΠΟΡ -
ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ -vs
ΑΡΣΕΝΑΛ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΠΑΟΚ -
LIVE
ΜΕΝΤΒΕΝΤΕΒ ΝΤΑΝΙΛ 2vs
ΒΑΒΡΙΝΚΑ ΣΤAΝΙΣΛΑΣ 1
LIVE
CHAN/CHAN 1vs
DOI/NICULESCU 0
LIVE
ZHENG/VLIEGEN 0vs
HSIEH/SKUPSKI 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΡΤΕΝΣ ΕΛΙΖ 0vs
ΧAΛΕΠ ΣΙΜΟΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
RAM/SALISBURY 2vs
GRANOLLERS/ZEBALLOS 0
ΤΕΛΙΚΟ
ARRUABARRENA/JABEUR 0vs
BRADY/DOLEHIDE 2
ΤΕΛΙΚΟ
BOLELLI/PAIRE 0vs
KONTINEN/STRUFF 2
ΤΕΛΙΚΟ
ANETT KONTAVEIT 2vs
IGA SWIATEK 1
ΤΕΛΙΚΟ
KREJCIKOVA/SINIAKOVA 2vs
KENIN/MATTEK-SANDS 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΟΝΦΙΣ ΓΚAΕΛ 0vs
ΤΙΕΜ ΝΤΟΜΙΝΙΚ 3
ΤΕΛΙΚΟ
KUDERMETOVA/RISKE 1vs
MERTENS/SABALENKA 2
ΤΕΛΙΚΟ
GARBINE MUGURUZA 2vs
ΜΠΕΡΤΕΝΣ ΚΙΚΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
BRYAN/BRYAN 0vs
DODIG/POLASEK 2
GAUFF/MCNALLY -vs
AOYAMA/SHIBAHARA -
KUZMOVA/SASNOVICH -vs
BABOS/MLADENOVIC -
ANGELIQUE KERBER -vs
ΠΑΒΛΙΟΥΤΣΕΝΚΟΒΑ ΑΝΑΣΤAΖΙΑ -
KRAJICEK/SKUGOR -vs
S. GONZALEZ/SKUPSKI -
ΡΟΥΜΠΛΕΦ ΑΝΤΡΕΙ -vs
ΖΒΕΡΕΦ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ -
CHAN/VENUS -vs
SWIATEK/KUBOT -
ΝΑΔAΛ ΡΑΦΑΕΛ -vs
ΚΥΡΓΙΟΣ ΝΙΚ -
SHARMA/SMITH -vs
STOSUR/ROJER -
BUBLIK/KUKUSHKIN -vs
DUCKWORTH/POLMANS -
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