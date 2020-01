Λέικερς: Έχουν 0-6 κόντρα στους σημαντικότερους διεκδικητές του τίτλου! (pic)

Μπορεί να είναι η κορυφαία ομάδα στη Δύση, όμως οι Λέικερς δεν τα πάνε καλά απέναντι στους επικρατέστερους διεκδικητές του φετινού τίτλου.

Η παρέα του ΛεΜπρόν έχει ρεκόρ 0-6 κόντρα σε Κλίπερς, Μπακς, Σίξερς, Σέλτικς και Ράπτορς.

Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να τους προβληματίσει, αφού μία εκ των Μπακς, Σίξερς, Ράπτορς ή Σέλτικς (υπάρχουν και οι Χιτ) θα βρεθούν εκτός συγκλονιστικού απροόπτου στον τελικό.

Όσο για τους Κλίπερς, από τους οποίους έχουν φέτος 2 ήττες, το σενάριο που συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες είναι να τους βρουν στους τελικούς Δύσης.

The Lakers are 0-6 against the Clippers, Bucks, 76ers, Raptors and Celtics this season. pic.twitter.com/wmoP4cIJO3

— StatMuse (@statmuse) January 26, 2020