Oσμάν: Συγκέντρωσε 60.000 δολάρια για τους σεισμόπληκτους της Τουρκίας! (pic)

Πριν το ματς των Μπουλς με τους Καβς, ο Τσεντί Οσμάν ανακοίνωσε πως με κάθε εύστοχο τρίποντο των Καβς και των Μπουλς θα προσφέρει από 100 δολάρια για τους σεισμόπληκτους της πατρίαδας του, της Τουρκίας, οι οποίοι δοκιμάζονται από τον καταστροφικό σεισμό.

Ο παίκτης του Κλίβαλεντ με ανάρτηση του στο twitter μετά το τέλος της αναμέτρησης, ενημέρωσε πως το ποσό που συγκεντρώθηκε είναι 60.000 δολάρια.

Οι Καβς είχαν 13 τρίποντα και οι Μπουλς 12.

Buddy we raised 60.000 USD. Thank you for being a part of it. Appreciate @Larrydn22

— Cedi Osman (@cediosman) January 26, 2020