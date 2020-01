ΛαΒίν: Μόνο ο Τζόρνταν τέτοια στατιστική στο παρελθόν! (pic & vid)

Παπάδες έκανε ο Ζακ ΛαΒίν κόντρα στους Καβς.

Ο ηγέτης των Μπουλς είχε 44 πόντους με 10 ριμπάουντ και 8 ασίστ, οδηγώντας σε νίκη την ομάδα του.

Μια επίδοση που είναι ιστορική, αφού μόνο ένας παίκτης των Μπουλς είχε τέτοια στατιστική σε ματς στο παρελθόν.

Φυσικά ο GOAT Μάικλ Τζόρνταν που το έκανε 4 φορές.

Zach LaVine recorded 44 PTS, 10 REB, 8 AST in tonight’s win. The only other Bulls player to meet or exceed these marks in a game was Michael Jordan, who did so four times. #SAPStatLineOfTheNight pic.twitter.com/9jC7OT2idv

— NBA.com/Stats (@nbastats) January 26, 2020