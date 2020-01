ΛεΜπρόν: Πέρασε τον Κόμπι Μπράιαντ, είναι 3ος κορυφαίος σκόρερ στο ΝΒΑ και αποθεώθηκε! (pics & vids)

Στη Φιλαντέλφεια, οι Λέικερς δεν πήραν τη νίκη. Ε, και; Ο ΛεΜπερόν είχε τον τρόπο να στρέψει πάνω του όλα τα φλας! Ο «βασιλιάς» είναι πλέον ο 3ος κορυφαίος σκόρερ των μαγικών παρκέ αφήνοντας πίσω του τον Κόμπι Μπράιαντ. Μάλιστα, αγωνίστηκε με παπούτσια που έγραφαν «Mamba 4 life» για να δείξει σεβασμό στον θρύλο των Λέικερς.

.@KingJames wrote "Mamba 4 Life" on his shoes as he has a chance to pass @kobebryant for third on the all-time scoring list pic.twitter.com/9n6afaaXBR

— ESPN (@espn) January 26, 2020

Ο Μπράιαντ αργότερα τον αποθέωσε γράφοντας: «Συνέχισε να πηγαίνεις το παιχνίδι μπροστά. Μεγάλος σεβασμός αδερφέ μου», ενώ όταν έγραψε ιστορία με το καλάθι του ο ΛεΜπρόν το κοινό της Φιλαντέλφεια τον αποθέωσε.

