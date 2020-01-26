Τα αποτελέσματα του ΝΒΑ στο gazzetta

Αναλυτικά
Τζαζ - Μάβερικς 112-107
Πίστονς - Νετς 111-121
Καβαλίερς - Μπουλς 106-118
Τίμπεργουλβς - Θάντερ 104-113
Σίξερς - Λέικερς 108-91
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 100vs
ΛΥΩΝ-ΒΙΛΕΡΜΠAΝ 88
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ BEKO 73vs
ΜΙΛAΝΟ 64
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ 104vs
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 80
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 75vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ 80
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ 3vs
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 5vs
1. FC KOLN 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΡΕΣΙΑ 0vs
ΜΙΛΑΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΣ 1vs
ΡΕΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΣΑΣΟΥΝΑ 2vs
ΛΕΒAΝΤΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 0
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -vs
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ -
ΞAΝΘΗ -vs
ΟΦΗ -
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ -vs
ΑΡΗΣ -
ΑΕΚ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΛΕΓΚΑΝΕΣ -
ΘΕΛΤΑ -vs
ΕΙΜΠAΡ -
ΧΕΤAΦΕ -vs
ΜΠΕΤΙΣ -
ΣΟΣΙΕΔAΔ -vs
MALLORCA -
ΡΕAΛ ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ -vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
INTER -vs
ΚAΛΙΑΡΙ -
ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ -vs
ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ -
ΒΕΡΟΝΑ -vs
LECCE -
ΠAΡΜΑ -vs
ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ -
ΡΟΜΑ -vs
ΛAΤΣΙΟ -
ΝAΠΟΛΙ -vs
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ -
ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ -vs
ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ -
ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ -vs
ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ -
ΙΩΝΙΚΟΣ -vs
ΑΡΗΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 112vs
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 107
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 111vs
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 121
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ 104vs
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 113
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 106vs
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 118
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 108vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ 91
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ -vs
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ -
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ -vs
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ -
ΛΥΩΝ -vs
ΤΟΥΛΟΥΖ -
ΝΑΝΤ -vs
GIRONDINS BORDEAUX -
OSC LILLE -vs
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ -
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ -vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ -
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛAΡΙΣΑΣ -vs
ΔΟΞΑ ΔΡAΜΑΣ -
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ -vs
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ -
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ -vs
ΙAΛΥΣΟΣ -
ΔΙΑΓΟΡΑΣ -vs
ΙΕΡAΠΕΤΡΑΣ -
ΠΑΕ ΑΙΓAΛΕΩ -vs
ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡ. ΔΟΞΑΣ -
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ -vs
ΚΑΛΑΜAΤΑ -
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ -
ΤΡΙΚΑΛΑ -vs
Π.Α.Ε. Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ -
ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ -vs
ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ -
ΓΚΕΖΤΕΠΕ -vs
ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ -
ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ -vs
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡAΙ -
KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -vs
ΑΝΔΟΡΑ -
ΓΚΡΑΝ ΚΑΝAΡΙΑ -vs
ΜΠΙΛΜΠAΟ -
BAXI MANRESA -vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΕΣΤΟΥΔΙAΝΤΕΣ -vs
UNICAJA -
MONBUS OBRADOIRO -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
VANOLI BAS. CREMONA -vs
ΒΙΡΤΟΥΣ ΡΟΜΑ -
GERMANI BAS. BRESCIA -vs
HAPPY CASA BRINDISI -
ALMA TRIESTE -vs
ΜΙΛAΝΟ -
ORIORA PISTOIA -vs
DE LONGHI TREVISO -
FORTITUDO BOLOGNA -vs
ΒΑΡΕΖΕ -
ΤΟΥΡΚ ΤΕΛΕΚΟΜ -vs
AFYON BELEDIYE -
GAZIANTEP -vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ BEKO -
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -vs
BESIKTAS -
ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΤΣΕΚΜΕΤΣΕ -vs
ΚΑΡΣΙΓΙΑΚΑ -
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ -vs
ΦΟΥΛΑΜ -
ΤΡΑΝΜΙΡ ΡΟΒΕΡΣ -vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -
ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ -vs
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ -
ΚΗΦΙΣΙA -vs
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ -
ΛΟΥΜΠΕ ΤΣΙΒΙΤΑΝΟΒΑ -vs
ΤΡΕΝΤΙΝΟ -
LIVE
CORI GAUFF 1vs
ΚΕΝΙΝ ΣΟΦΙΑ 1
LIVE
ΣΒAΡΤΖΜΑΝ ΝΤΙΕΓΚΟ ΣΕΜΠAΣΤΙΑΝ 0vs
ΤΖΟΚΟΒΙΤΣ ΝΟΒΑΚ 2
LIVE
KUZMOVA/SASNOVICH 1vs
DIYAS/RYBAKINA 0
LIVE
PEERS/VENUS 0vs
AREVALO/O'MARA 1
LIVE
ONS JABEUR 1vs
WANG QIANG 0
LIVE
STRYCOVA/MELO 0vs
MATTEK-SANDS/MURRAY 0
ΤΕΛΙΚΟ
PAVIC/SOARES 1vs
DUCKWORTH/POLMANS 2
ΤΕΛΙΚΟ
HSIEH/STRYCOVA 2vs
JURAK/STOJANOVIC 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΚΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ 1vs
ΚΒΙΤΟΒΑ ΠΕΤΡΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
KREJCIKOVA/MEKTIC 2vs
PESCHKE/KOOLHOF 0
ΤΕΛΙΚΟ
BUBLIK/KUKUSHKIN 2vs
JOHNSON/QUERREY 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΡAΟΝΙΤΣ ΜΙΛΟΣ 3vs
ΤΣΙΛΙΤΣ ΜAΡΙΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
PURCELL/SAVILLE 2vs
MOLTENI/NYS 0
ΤΕΛΙΚΟ
CARTER/STEFANI 1vs
DABROWSKI/OSTAPENKO 2
MELICHAR/SOARES -vs
KICHENOK/BOPANNA -
ΣΑΝΤΓΚΡΕΝ ΤΕΝΙΣ -vs
ΦΟΝΙΝΙ ΦAΜΠΙΟ -
MOORE/EBDEN -vs
JURAK/MARTIN -
BRYAN/BRYAN -vs
CABAL/MUNAR -
SANDERS/POLMANS -vs
OSTAPENKO/PAES -
KUZMOVA/POLASEK -vs
STOSUR/ROJER -
ΜΠAΡΤΙ ΑΣΛΕΙ -vs
ΡΙΣΚΕ ΑΛΙΣΟΝ -
ΦΟΥΚΣΟΒΙΤΣ ΜAΡΤΟΝ -vs
ΦΕΝΤΕΡΕΡ ΡΟΤΖΕΡ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ 2vs
ΠΕΝΙΑΡΟΛ 0
ΛΕΓΚΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ -vs
ΚΑΙΡAΤ ΑΛΜAΤΙ -
Οι Λέικερς ηττήθηκαν από τους Σίξερς με τον ΛεΜπρόν να γράφει ιστορία όντας πλέον ο 3ος κορυφαίος σκόρερ στο ΝΒΑ, οι Θάντερ πέρασαν από τη Μινεσότα, ενώ οι Νετς τα κατάφεραν στην παράταση με τους Πίστονς.
Αναλυτικά
Τζαζ - Μάβερικς 112-107
Πίστονς - Νετς 111-121
Καβαλίερς - Μπουλς 106-118
Τίμπεργουλβς - Θάντερ 104-113
Σίξερς - Λέικερς 108-91