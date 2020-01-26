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Τα αποτελέσματα του ΝΒΑ στο gazzetta

Τα αποτελέσματα του ΝΒΑ στο gazzetta

Τα αποτελέσματα του ΝΒΑ στο gazzetta

Οι Λέικερς ηττήθηκαν από τους Σίξερς με τον ΛεΜπρόν να γράφει ιστορία όντας πλέον ο 3ος κορυφαίος σκόρερ στο ΝΒΑ, οι Θάντερ πέρασαν από τη Μινεσότα, ενώ οι Νετς τα κατάφεραν στην παράταση με τους Πίστονς.

Αναλυτικά

Τζαζ - Μάβερικς 112-107
Πίστονς - Νετς 111-121
Καβαλίερς - Μπουλς 106-118
Τίμπεργουλβς - Θάντερ 104-113
Σίξερς - Λέικερς 108-91

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