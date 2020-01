Τζόρνταν για ΛεΜπρον: «Παίζουμε σε διαφορετικές εποχές, είναι ένας από τους καλύτερους!» (vid)

Πολλές φορές μπαίνει στην σύγκριση ο ΛεΜπρον Τζέιμς με παιχταράδες του παρελθόντος και ρωτήθηκε και ο Μάικλ Τζόρνταν στο Παρίσι, όπου βρέθηκε για να παρακολουθήσει το παιχνίδι των Μπακς με τους Χόρνετς.

«Παίζουμε σε διαφορετικές εποχές. Είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο. Είναι λογικό να συγκρίνονται εποχές και θα συνεχίσει να γίνεται. Είμαι φαν του, λατρεύω να τον βλέπω να παίζει, αλλά, όπως βλέπετε η λίγκα '' ανοίγει'' και να μπαίνουν πολύ ταλαντούχοι παίκτες. Έχει αφήσει το στίγμα του και θα συνεχίσει να το κάνει, αλλά όταν ξεκινούν οι συγκρίσεις είναι αυτό που είναι».

