Ο Γιάννης έβαλε στο παιχνίδι του την κίνηση που θα τον κάνει «ασταμάτητο»! (vid)

Οι Μπακς δεν πτοήθηκαν από τον... ευρωπαϊκό αέρα και πήραν την νίκη στο Παρίσι κόντρα στους Χόρνετς. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν για ακόμα μια φορά ο καλύτερος για την ομάδα του με 30 πόντους, 16 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Αυτό που ξεχωρίζει στις εμφανίσεις του τον τελευταίο καιρό είναι ότι έχει βάλει στο παιχνίδι του σουτ από μέση απόσταση και δείχνει ότι σταδιακά ολοκληρώνει το παιχνίδι του.

Μέσα στην ρακέτα είναι γνωστό ότι είναι ασταμάτητος, φέτος σουτάρει με συνέπεια από το τρίποντο, ενώ φαίνεται πως δουλεύει ιδιαίτερα το σουτ του από μέση απόσταση και φτάνει κάθε μέρα και πιο κοντά στο να μην έχουν καμία πιθανότητα οι άμυνες εναντίον του.

Updated all of the midrangers from Giannis in the past four games. Could watch this all day, he’s really doing it differently this season between 3’s and now these. MVP. pic.twitter.com/RfbedxvrgH

— Jonathan Gauthier (@jgauthier_23) January 25, 2020