Οι Μάβερικς πήραν τον Κόλεϊ Στάιν από τους Ουόριορς! (pics)

Δεν κράτησε πολύ η παρουσία του Κόλεϊ Στάιν στο Σαν Φρανσίσκο, αφού ο παίκτης αποχωρεί από τους Ουόριορς και θα τελειώσει την σεζόν με την φανέλα των Μάβερικς. Οι «Πολεμιστές» τον έκαναν ανταλλαγή με ένα ντραφτ πικ του 2ου γύρου, κάτι που προκαλεί σκέψεις.

Το Ντάλας έψαχνε έναν αντικαταστάτη του Ντουάιτ Πάουελ, που έκοψε τον αχίλλειο του και τον βρήκαν πιο εύκολα απ' ότι ίσως είχαν φανταστεί. Σε 41 παιχνίδια που έχει ήδη αγωνιστεί είχε 7.9 πόντους και 6.2 ριμπάουντ.

Οι Μάβερικς βρήκαν μια πολύ καλή λύση και προχώρησαν σε μια πολύ καλή κίνηση για εκείνους.

Willie Cauley-Stein has been traded to the Mavericks, per @wojespn pic.twitter.com/pTmnyEUC27

— Bleacher Report NBA (@BR_NBA) January 24, 2020