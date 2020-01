Προκλητικός Χίροου σε Σάμετ: «Εσύ δεν μπορείς να με μαρκάρεις!» (vid)

Ο Τάιλερ Χίροου μπορεί να είναι πιτσιρικάς, αλλά αυτό δεν τον εμποδίζει να έχει χαρακτήρα και να τον δείχνει μέσα στο παρκέ. Ο νεαρός έβαλε καλάθι, πάνω στην άμυνα του Σάμετ των Κλίπερς και προκλητικά του φώναξε ότι δεν είναι ικανός να τον μαρκάρει.

Για την ιστορία ο παίκτης της ομάδας του Λος Άντζελες ήταν πολύ καλός με 22 πόντους και 6 ασίστ, ενώ ο Χίροου που είδε την ομάδα του να γνωρίζει την ήττα είχε 19 πόντους και 4 ριμπάουντ.

"You. Cant. Guard. Me."

This angle of Tyler Herro talking that talk pic.twitter.com/50CCWnXRdw

